Зеленский призвал мир не допустить новой большой войны

Антонина Карташева Политика 16:09, 11.04.2021 Обновлено: 16:35, 11.04.2021

Президент Украины Владимир Зеленский во время чествования памяти жертв нацистских концлагерей призвал мир не допустить новой масштабной войны.

Об этом говорится на официальной странице Офиса Президента. Цветы от президента были установлены возле Мемориального комплекса "Бабий Яр" в Киеве.

"В годы Второй мировой войны в нацистских лагерях, застенках, на каторжных работах Украина потеряла множество своих сыновей и дочерей. Мы помним о них всех. В нынешние непростые и тревожные времена украинцы и весь цивилизованный мир должны продемонстрировать особую единство, чтобы больше никогда не допустить масштабной войны и даже возможности повторения подобных ужасов", – отметил Зеленский.

Зеленский почтил память жертв нацистских концлагерей.
Офис Президента Украины

Добавим, что 11 апреля в мире чтят память узников нацистских концлагерей.

Как сообщал OBOZREVATEL, Президент Украины Владимир Зеленский пытался поговорить с президентом России Владимиром Путиным после гибели четырех военных под Шумами.

Комментировать
Политика

Смотрите также

Украина в Москве выиграла десятое "золото" чемпионата Европы по тяжелой атлетике

Эрдоган поддержал предоставление Украине ПДЧ по НАТО

В Днепре ветерана АТО избили и выгнали из маршрутки: побратимы отомстили

Яременко: у Крыма нет будущего с Россией. В Кремле понимают, что вопрос с полуостровом не закрыт

Наемники "Л/ДНР" обстреляли ВСУ из минометов, есть погибший и раненый