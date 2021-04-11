Зеленский призвал мир не допустить новой большой войны

Президент Украины Владимир Зеленский во время чествования памяти жертв нацистских концлагерей призвал мир не допустить новой масштабной войны.

Об этом говорится на официальной странице Офиса Президента. Цветы от президента были установлены возле Мемориального комплекса "Бабий Яр" в Киеве.

"В годы Второй мировой войны в нацистских лагерях, застенках, на каторжных работах Украина потеряла множество своих сыновей и дочерей. Мы помним о них всех. В нынешние непростые и тревожные времена украинцы и весь цивилизованный мир должны продемонстрировать особую единство, чтобы больше никогда не допустить масштабной войны и даже возможности повторения подобных ужасов", – отметил Зеленский.

Зеленский почтил память жертв нацистских концлагерей. Офис Президента Украины

Добавим, что 11 апреля в мире чтят память узников нацистских концлагерей.

Как сообщал OBOZREVATEL, Президент Украины Владимир Зеленский пытался поговорить с президентом России Владимиром Путиным после гибели четырех военных под Шумами.