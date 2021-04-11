Зеленський закликав світ не допустити нової великої війни

Президент України Володимир Зеленський під час вшанування пам'яті жертв нациських концтаборів закликав світ не допустити нової масштабної війни.

Про це йдеться на офіційній сторінці Офісу Президента. Квіти від президента були встановлені біля Меморіального комплексу "Бабин Яр" у місті Києві.

"У роки Другої світової війни у нацистських таборах, катівнях, на каторжних роботах Україна втратила безліч своїх синів і доньок. Ми пам’ятаємо про них усіх. У нинішні непрості й тривожні часи українці та весь цивілізований світ мають продемонструвати особливу єдність, щоб більше ніколи не допустити масштабної війни та навіть можливості повторення подібних жахіть", – зазначив Зеленський.

Додамо, що 11 квітня у світі вшановують пам'ять в'язнів нациських концтаборів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Президент України Володимир Зеленський намагався поговорити з президентом Росії Володимиром Путіним після загибелі чотирьох військових під Шумами.