Зеленський відреагував на загибель воїна ЗСУ на Донбасі

Вікторія Довгань Політика 13:35, 8.04.2021 Оновлено: 13:43, 8.04.2021

Президент України Володимир Зеленський відреагував на загибель на сході воїна Збройних сил Дениса Юшка.

Слова співчуття глава держави опублікував на своїй сторінці у Twitter. Крім того, президент пояснив, чому вирішив саме зараз вирушити в зону ООС.

"Як Верховний головнокомандувач, я хочу бути з нашими солдатами у важкі часи на Донбасі. Їду до місць загострення. Нехай спочиває з миром 22-річний солдат, в якого стріляли минулої ночі. Україні потрібен мир, і зроблю все для цього", – підкреслив Зеленський.

Нагадаємо, Денис Юшко з Миколаївської області загинув в результаті смертельного поранення в голову 8 квітня.

Він служив в 36-й окремій бригаді морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Білинського. 31 травня йому повинно було виповнитися 23 роки.

Життя воїна обірвалося під час обстрілу російських окупантів. З початку доби 8 квітня вони відкривали вогонь з артилерійської установки 122-го калібру, мінометів 82-го калібру і стрілецької зброї біля населених пунктів Піски і Водяне.

Як повідомляв OBOZREVATEL, під час термінової поїздки на фронт 8 квітня Зеленський повинен відвідати передові позиції, де окупанти постійно порушують режим припинення вогню і де загинули та були поранені українські захисники. Крім того, він має намір зустрітися з воїнами, щоб підтримати їхній бойовий дух.

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