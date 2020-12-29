Зеленський увів у дію рішення РНБО щодо громадської безпеки і системи боротьби з тероризмом

Президент України Володимир Зеленський ввів в дію два рішення Ради національної безпеки і оборони, які пов'язані з громадською безпекою і системою боротьби з тероризмом.

Про це повідомила пресслужба глави держави. Зеленський підписав два відповідні укази.

У документі, який стосується проведення огляду громадської безпеки та цивільного захисту, Кабінету міністрів України зазначено на недостатність заходів щодо забезпечення виконання рішення РНБО від 16 травня 2019 року "Про організацію планування в секторі безпеки і оборони України".

Уряд повинен визначити дієвий механізм контролю за виконанням постанови "Про затвердження Порядку проведення огляду громадської безпеки тацивільного захисту Міністерством внутрішніх справ", а МВС – завершити у тримісячний термін проведення цього огляду і подати звіт до РНБО.

У рішенні "Про результати проведення огляду загальнодержавної системи боротьби з тероризмом" РНБО поставила завдання перед Кабміном підготувати і внести на розгляд Верховної Ради України законопроєкт щодо визначення порядку визнання організацій терористичними і наслідків такого визнання.

Також РНБО звернула увагу на недостатність заходів щодо забезпечення виконання Указу президента "Про Концепцію боротьби з тероризмом в Україні".

Службі безпеки України доручено прискорити проведення огляду загальнодержавної системи боротьби з тероризмом і подати на розгляд РНБО звіт щодо його результати.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Рада національної безпеки і оборони (РНБО) України презентувала законопроєкт, яким українцям хочуть дозволити зберігати вдома стрілецьку зброю. Йдеться про тих громадян, які задіяні в загонах територіальної оборони.