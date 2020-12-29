Зеленский ввел в действие решения СНБО об общественной безопасности и системе борьбы с терроризмом

Борис Бондарь Политика 20:56, 29.12.2020 Обновлено: 20:56, 29.12.2020

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие два решения Совета национальной безопасности и обороны, связанные с общественной безопасностью и системой борьбы с терроризмом.

Об этом сообщила пресс-служба главы государства. Зеленский подписал два соответствующих указа.

В документе, касающемся проведения осмотра общественной безопасности и гражданской обороны, Кабинету министров Украины указано на недостаточность мер по обеспечению выполнения решения СНБО от 16 мая 2019 года "Об организации планирования в секторе безопасности и обороны Украины".

Правительство должно определить действенный механизм контроля за выполнением постановления "Об утверждении Порядка проведения осмотра общественной безопасности и гражданской обороны Министерством внутренних дел", а МВД – завершить в трехмесячный срок проведение этого осмотра и подать отчет в СНБО.

В решении "О результатах проведения осмотра общегосударственной системы борьбы с терроризмом" СНБО поставил задачу перед Кабмином подготовить и внести на рассмотрение Верховной Рады Украины законопроект относительно определения порядка признания организаций террористическими и последствий такого признания.

Также СНБО обратил внимание на недостаточность мер по обеспечению выполнения Указа президента "О Концепции борьбы с терроризмом в Украине".

Службе безопасности Украины поручено ускорить проведение осмотра общегосударственной системы борьбы с терроризмом и подать на рассмотрение СНБО отчет о его результатах.

Как сообщал OBOZREVATEL, Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины презентовал законопроект, которым украинцам хотят разрешить хранить дома стрелковое оружие. Речь идет о тех гражданах, которые задействованы в отрядах территориальной обороны.

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