Зеленський уточнив, навіщо вирушив до Катару

Президент України Володимир Зеленський вирушив до Катару для переговорів із керівництвом країни для подальшого партнерства.

Про це глава держави розповів в інтерв'ю місцевим ЗМІ, передає пресслужба Офісу президента. Гарант проведе переговори з Еміром Катару шейхом Тамімом бін Хамадом Аль Тані та прем'єр-міністром, міністром внутрішніх справ Катару шейхом Халідом бін Халіфою Аль Тані.

"Я вважаю, що підтримка високої динаміки політичного діалогу на вищому рівні між нашими країнами є важливою складовою подальшого розвитку взаємовигідного партнерства. Високо ціную зусилля Катару, який буквально на очах забезпечив собі гідне місце серед найбільш розвинутих держав світу", – розповів Зеленський.

Президент повідомив, що в Катарі підпише ряд комерційно-інвестиційних домовленостей щодо розширення інвестиційного співробітництва між двома країнами.

"Протягом кількох років обидві сторони активно працювали над цими важливими документами. Це складна і наполеглива робота, за яку я вдячний причетним експертам профільних міністерств і установ України та Катару", – пояснив він.

Крім того, президент має намір підписати "цілий пакет двосторонніх документів щодо поглиблення співробітництва у правовій сфері та сфері безпеки, в області продовольчої безпеки, енергетики, молоді та спорту, охорони здоров'я". Також планується підписання документів про взаємне визнання свідоцтв моряка і водійських посвідчень.

Президент додав, що його візит відбувся напередодні 28-ї річниці встановлення дипломатичних відносин між Україною і Катаром.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський разом із першою леді прибули з офіційним візитом до Катару.