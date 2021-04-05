Зеленский уточнил, зачем отправился в Катар

Президент Украины Владимир Зеленский отправился в Катар для переговоров с руководством страны для дальнейшего партнерства.

Об этом глава государства рассказал в интервью местным СМИ, передает пресс-служба Офиса президента. Гарант проведет переговоры с Эмиром Катара шейхом Тамимом бин Хамадом Аль Тани и премьер-министром, министром внутренних дел Катара шейхом Халидом бин Халифой Аль Тани.

"Я считаю, что поддержка высокой динамики политического диалога на высшем уровне между нашими странами является важной составляющей дальнейшего развития взаимовыгодного партнерства. Высоко ценю усилия Катара, который буквально на глазах обеспечил себе достойное место среди наиболее развитых государств мира", – рассказал Зеленский.

Президент сообщил, что в Катаре подпишет ряд коммерческо-инвестиционных договоренностей по расширению инвестиционного сотрудничества между двумя странами.

"В течение нескольких лет обе стороны активно работали над этими важными документами. Это сложная и упорная работа, за которую я благодарен причастным экспертам профильных министерств и учреждений Украины и Катара", – пояснил он.

Кроме того, президент намерен подписать "целый пакет двусторонних документов по углублению сотрудничества в правовой сфере и сфере безопасности, в области продовольственной безопасности, энергетики, молодежи и спорта, здравоохранения". Также планируется подписание документов о взаимном признании свидетельств моряка и водительских удостоверений.

Президент добавил, что его визит произошел накануне 28-й годовщины установления дипломатических отношений между Украиной и Катаром.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский вместе с первой леди прибыли с официальным визитом в Катар.