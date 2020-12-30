Зеленський розгляне стратегію розвитку судової системи на п'ять років: що передбачає

Президент України Володимир Зеленський розгляне Стратегію сталого розвитку судової системи на 2021-2025 роки.

Як повідомили у пресслужбі Офісу президента, відповідний документ був розроблений комісією з питань правової реформи, експертами, представниками Верховного Суду та Вищої ради правосуддя.

Як зазначив голова Комісії з питань правової реформи Сергій Іонушас, Стратегія пропонує шляхи вирішення п’яти основних блоків питань, пов’язаних із реформуванням системи правосуддя.

Перший блок стосується поліпшення механізмів доступу громадян до правосуддя.

"Для цього пропонується провести аудит системи місцевих судів, за результатами якого переглянути їх мережу з урахуванням адміністративно-територіальної реформи, економічної обґрунтованості та попиту на судові послуги", – йдеться в повідомленні.

Другий блок питань передбачає вдосконалення процесу судочинства. Зокрема, пропонується введення інституту суду присяжних, впровадження механізму перегляду вироків щодо осіб, засуджених до довічного або іншого тривалого позбавлення волі, введення інституту скарги на недотримання розумних строків розгляду справ у судах і надалі – інституту виплат за рахунок бюджету компенсацій учасникам судового процесу за порушення строків. Окремо вказується на необхідність якнайшвидшого розвитку електронного судочинства.

Крім того, як сказано у повідомленні, окремий блок питань пов'язаний з діяльністю Верховного суду. У стратегії передбачається вдосконалення інституту зразкової справи та запровадження інституту пілотного рішення Верховного суду; удосконалення порядку звернення Верховного суду до Європейського суду з прав людини для запиту консультативних висновків з принципових питань. Також у документі пропонується вирішити питання про статус суддів вищих судів, які припинили діяльність.

До того ж, у стратегії виділено питання зміцнення судової незалежності та підзвітності. Зеленському пропонують оптимізувати систему органів судової влади шляхом створення автономних кадрового та дисциплінарного органів; удосконалити механізм перевірки доброчесності членів органів суддівського управління, зокрема з можливим залученням міжнародних експертів.

"Пропонується також реорганізація Державної судової адміністрації, регламентація механізму моніторингу для оцінки та контролю діяльності судів без втручання у сферу управління правосуддям, розробка та прийняття закону про публічну службу в системі правосуддя тощо", – зазначили в ОП.

Питання забезпечення суддівської кар'єри та відповідальності суддів розглядається окремо. Зокрема, комісія пропонує удосконалити кваліфікаційні вимоги та процедури відбору кандидатів на посаду судді місцевого суду.

"Пропонується: послідовність підходів у дисциплінарній практиці щодо аналогічних порушень з одночасним удосконаленням процедурних гарантій судді у дисциплінарному провадженні; відновлення інституту відповідальності суддів за винесення завідомо неправосудного вироку, рішення, ухвали або постанови та інші заходи", – сказано в документі.