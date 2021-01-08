Зеленський пообіцяв встановити пам'ятник жертвам збитого в Ірані літака

В Україні з'явиться пам'ятне місце, присвячене жертвам збитого в Ірані літака "Міжнародних авіаліній України".

Про це в річницю трагедії в Facebook написав президент Володимир Зеленський.

"Зовсім скоро матимемо пам'ятне місце, куди могли б прийти родичі, близькі загиблих, просто громадяни. Щоб згадати, подумати, посидіти поруч зі своїми. І де можна було б хоча б частково позбутися відчуття тієї шаленої несправедливості від того, що сталося", – зазначив він.

Гарант відзначив, що трагедії такого масштабу – це завжди рубець на серці нації.

"Вже ні в кого немає сумнівів у тому, що двома ракетами були злочинно забрані життя 176 мирних людей на борту мирного літака. Не знати тоді, що в повітрі саме пасажирський літак, було неможливо. Не зрозуміти, що перша ракета вразила зовсім не військову ціль, також було неможливо. Це вже аксіоматичні дані", – сказав він.

Зеленський запевнив, що всі винні в цій катастрофі обов’язково будуть притягнуті до відповідальності.

"Тим більше що Іран уже визнав свою провину. І ми, очевидно, також ідемо до дієвого покарання винних та отримання належних компенсацій для сімей загиблих. Все це обов’язково буде зроблено", – додав президент.

Нагадаємо, авіакатастрофа пасажирського "Боїнга", що належав МАУ, трапилася 8 грудня 2020 року неподалік від столиці Ірану – Тегерана. В результаті падіння літака загинули 176 пасажирів і членів екіпажу.

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