Зеленський показав фото з Авдіївки на Донбасі

Президент України Володимир Зеленський показав фото із зони бойових дій на Донбасі, куди він вирушив через загострення на фронті. Так, вранці 9 квітня голова держави перебував в Авдіївці Донецької області.

Про це він розповів на своїй сторінці в Instagram. З огляду на селфі, опублікованому приблизно о 7:40 ранку, Зеленський пішов зайнятися спортом на брусах у промисловій зоні міста (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Президент побажав українцям у соціальній мережі доброго ранку. Для раннього заняття Зеленський обрав чорний спортивний костюм.

"Авдіївка. Промка. Бруси. Доброго ранку!" – йдеться під фото.

Нагадаємо, що 8 квітня Зеленський вирушив із робочою поїздкою на Донбас. Він відвідав передові позиції, де окупанти постійно порушують режим припинення вогню і де внаслідок ворожих обстрілів загинули і були поранені українські захисники.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, Зеленський під час візиту на Донбас відвідав позиції українських військ на передньому краї оборони. Він поспілкувався з військовослужбовцями, які перебувають на бойових позиціях.