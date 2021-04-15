Зеленський поговорив із президентом Євроради: ЗМІ писали про напружені стосунки між політиками

Президент України Володимир Зеленський 15 квітня провів переговори з президентом Європейської ради Шарлем Мішелем. Сторони серед багатьох питань зачепили тему ескалації конфлікту на Донбасі.

Про це повідомляється на сайті глави держави. До цього ЗМІ писали, що між політиками склалися непрості відносини.

У пресрелізі уточнюється, що основну увагу було приділено загостренню безпекової ситуації на Донбасі. Так, Зеленський поінформував співрозмовника про спільну поїздку українських і європейських лідерів на схід України 2 квітня.

"Ми цінуємо підтримку Європейським Союзом суверенітету і територіальної цілісності України", – сказав президент.

Він додав, що рішуча підтримка міжнародної спільноти допоможе запобігти подальшій ескалації ситуації на Донбасі.

Також лідери обговорили "Кримську платформу" (ініціатива України з деокупації окупованого Росією півострова).

Сторони домовилися узгодити найближчим часом дати проведення саміту Україна – ЄС, який попередньо заплановано на другу половину 2021 року в Києві.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше американське видання Politico оцінило відмову президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн від запрошення Зеленського відвідати в Києві святкування 30-ї річниці незалежності як "непрості відносини" з нею, а також главою Євроради Шарлем Мішелем.