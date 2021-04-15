Зеленский поговорил с президентом Евросовета: СМИ писали о напряженных отношениях между политиками

Президент Украины Владимир Зеленский 15 апреля провел переговоры с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем. Стороны среди многих вопросов затронули тему эскалации конфликта на Донбассе.

Об этом сообщается на сайте главы государства. До этого СМИ писали, что между политиками сложились непростые отношения.

В пресс-релизе уточняется, что основное внимание было уделено обострению ситуации с безопасностью на Донбассе. Так, Зеленский проинформировал собеседника о совместной поездке украинских и европейских лидеров на восток Украины 2 апреля.

"Мы ценим поддержку Европейским Союзом суверенитета и территориальной целостности Украины", – сказал президент.

Он добавил, что решительное содействие международного сообщества поможет предотвратить дальнейшую эскалацию ситуации на Донбассе.

Также лидеры обсудили "Крымскую платформу" (инициатива Украины по деоккупации оккупированного Россией полуострова).

Стороны договорились согласовать в ближайшее время даты проведения саммита Украина – ЕС, который предварительно запланирован на вторую половину 2021 года в Киеве.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее американское издание Politico оценило отказ президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляен от приглашения Зеленского посетить в Киеве празднование 30-й годовщины независимости как "непростые отношения" с ней, а также главой Евросовета Шарлем Мишелем.