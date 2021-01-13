Зеленський остаточно скасував вікові обмеження для держслужбовців

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який знімає вікові обмеження для роботи на держслужбі.

Закон №1086-ІХ дозволяє державним службовцям залишатися на посаді за власною згодою після 65 років, проте граничним віком залишається 70 років, повідомляють на сайті Офісу президента.

Рішення про перебування на службі в органах місцевого самоврядування ухвалює голова сільської, селищної, міської, районної, районної в місті або обласної ради щорічно.

Повноваження суб'єкта призначення щодо керівника апарату Верховної Ради здійснює глава парламенту. Винятком можуть бути випадки, передбачені 35 пунктом першої частини статті 85 Конституції.

Також під час карантину зупинено дії законів "Про державну службу" та "Про центральні органи виконавчої влади" в частині проведення конкурсів на посади.

В органах держвлади, які створили під час карантину, відбір на посади в установленому Кабміном порядку не проводиться, а призначення відбуваються за результатами конкурсу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Верховна Рада 16 грудня ухвалила закон про зняття вікових обмежень для держслужбовців. Його підтримали 300 нардепів.

Автори документа, серед іншого, зауважили на необхідності гнучкого підходу до питання виходу на пенсію чиновників.