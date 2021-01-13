Зеленский окончательно отменил возрастные ограничения для госслужащих

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который снимает возрастные ограничения для работы на госслужбе.

Закон №1086-ІХ позволяет государственным служащим оставаться на должности по собственному согласию после 65 лет, однако предельным возрастом остается 70 лет, сообщается на сайте Офиса президента.

Решение о пребывании на службе в органах местного самоуправления принимает глава сельского, поселкового, городского, районного, районного в городе или областного совета ежегодно.

Полномочия субъекта назначения касательно руководителя Аппарата Верховной Рады совершает глава парламента. Исключением могут быть случаи, предусмотренные 35 пунктом первой части статьи 85 Конституции.

Также во время карантина приостановлено действия законов "О государственной службе" и "О центральных органах исполнительной власти" в части проведения конкурсов на должности.

В органах госвласти, которые создали во время карантина, отбор на должности в установленном Кабмином порядке не проводится, а назначения происходят по результатам конкурса.

Как сообщал OBOZREVATEL, Верховная Рада 16 декабря приняла закон о снятии возрастных ограничений для госслужащих. Его поддержали 300 нардепов.

Авторы документа отметили, что, среди прочего, необходимость гибкого подхода к вопросу выхода на пенсию чиновников.