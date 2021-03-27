Зеленський очікує від Індії перегляду рішення щодо вакцини від COVID-19
Україна розраховує, що уряд Індії перегляне рішення про обмеження експорту вакцини від коронавірусу CoviShield від AstraZeneca.
За його словами, в країні і світі спостерігаються труднощі з вакцинацією у зв'язку з неможливістю придбати препарат, 27 березня повідомила пресслужба Офісу президента.
"Кількість вакцинованих і темп вакцинації в Україні зростають щодня. Звичайно, ці показники ще далекі від ідеалу, але треба визнати, що з відставанням від плану вакцинації зіткнулися і всі країни Європейського Союзу", – сказав президент.
Крім того, Зеленський зазначив те, що щеплення вакциною CoviShield в Індії та Європі зробили майже 50 мільйонам людей, красномовно свідчить про визнання її безпеки і якості.
Нагадаємо, що Індія тимчасово призупинила весь основний експорт вакцини проти коронавірусу AstraZeneca, виробленої Індійським інститутом сироватки SII. Це було зроблено, щоб задовольнити внутрішній попит через зростання кількості заражень.
Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, в Україні прибула перша партія вакцини проти коронавірусної хвороби CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac.