Зеленський назвав нарощування військ РФ на кордоні з Україною 'грою м'язами'

Президент України Володимир Зеленський відреагував на скупчення військ Росії в окупованому нею Криму та поблизу українського кордону. За його словами, так країна-агресор намагається створити відчуття загрози.

Крім того, стягнувши війська, РФ прагне тиснути на Україну під час переговорів щодо припинення вогню та встановлення миру на Донбасі. Про це гарант написав на своїй сторінці у Facebook у четвер, 1 квітня.

"Гра м’язами у форматі військових навчань і можливі провокації вздовж кордону – це традиційна справа Росії", – зазначив Зеленський.

Глава держави зазначив, що Україна та її армія готові до будь-яких дій з боку Росії завдяки мудрості, виваженості та єдності. Він додав, що стратегією нашої держави є мир, повернення людей та територій.

"Процес перемовин щодо миру нелегкий. Але ніхто й не сподівався, що буде легко. Завжди боляче втрачати наших людей. Кожна звістка про загибель дається з болем сім’ям, родичам, усім українцям і мені як президенту. Саме тому ми не зупиняємось і домовляємося про перемир’я як про найшвидший тактичний крок", – написав Зеленський.

Нагадаємо, 30 березня головнокомандувач Збройних сил України, генерал-полковник Руслан Хомчак заявив, що Росія наростила кількість військ біля кордонів України, а також на території тимчасово окупованого Криму й окремих районів у Донецькій і Луганській областях.

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