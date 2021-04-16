Зеленський назвав найкращу можливість для повернення миру в Україні

Найкращою можливістю для повернення миру в Україні буде надання Плану дій щодо членства в НАТО.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю газеті La Repubblica, опублікованому на сайті глави держави.

"Наші Збройні сили стримують єдину агресію у Європі, ми вистояли вже понад 7 років і постійно вдосконалюємось. Це точно не секрет для тих наших друзів із НАТО, які приїжджають в Україну, беруть участь у спільних навчаннях з нашими військовими, проводять тренінги", – розповів він.

За словами Зеленського, він розуміє, що Україна має відповідати стандартам НАТО, й проводить необхідні реформи.

"Однак не можна зводити все лише до реформ, і особливо зараз, коли явно не реформи здатні не допустити розширення російської агресії", – додав президент.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в інтерв'ю газеті Le Figaro Зеленський заявив, що Україна не може нескінченно бути на порозі вступу в Європейський Союз і членства в Північноатлантичному альянсі. Тому європейські партнери повинні нарешті перейти від розмов до рішень у цих питаннях.