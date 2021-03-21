Затриманому за погром під ОП вручили підозру: адвокат розповів деталі

Затриманому після акції біля Офісу президента письменнику, ветерану і засновнику видавництва "Будинок химер" Владу Сорду вже повідомили про підозру, але без присутності адвоката. Запобіжний захід йому, ймовірно, оберуть 22 березня.

Про це повідомив адвокат Сорда Дмитро Мазурок, пише "Суспільне". У правоохоронців була доба, щоб вручити йому підозру.

Дізнатися про те, чи отримав її затриманий, захиснику вдалося тільки ввечорі, оскільки слідчий не був на зв'язку. Адвокат Сорда повідомив, що дізнався про підозру від журналістів і колег. Копію підозри слідчий пообіцяв прислати захисту пізніше. Однак Мазурок зауважив, що вона була вручена без його присутності, що є порушенням закону.

Також захисник повідомив, що справу Сорда швидше за все розглянуть у другій половині 22 березня, або вранці 23 березня в Печерському районному суді Києва. Ветерану інкримінують "хуліганство з використанням зброї". Захист клопотатиме про поміщення його під домашній арешт.

"Ми вважаємо, що домашнього арешту буде більш ніж достатньо. Ні про яке тримання під вартою не може бути й мови. Є підозра на те, що він щось зробив. Ми подивимося на докази, які є", – розповів адвокат.

Нагадаємо, в суботу, 20 березня, біля Офісу президента пройшла акція на підтримку активіста Сергія Стерненка. Протест закінчився погромами, під час яких одна особа була затримана.

Вже 21 березня вхід в Офіс президента забили фанерою. З'явилися фото.