Засідання ТКГ не перенесуть у Польщу: Арестович озвучив інші варіанти

Засідання тристоронньої контактної групи по врегулюванню питання на Донбасі не переноситимуть в Польщу, адже Росія на це не погодиться.

Про це заявив в інтерв'ю "Радіо Свобода" радник української делегації в ТКГ, радник Андрія Єрмака – голови Офісу президента Володимира Зеленського Олексій Арестович. Він назвав кілька варіантів куди можливо перенесуть засідання ТКГ.

"Польща не думаю, що буде підходящим майданчиком для Росії. Тому що російсько-польські відносини відомі. Скоріше за все, що це відбудеться і ми можемо так фантазувати, це буде щось на кшалт Швеції, можливо Австрії. Тобто країни, які не є членом НАТО. Для Росії це дуже чутливе питання", – сказав Арестович.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за словами Арестовича Україна готова до відкритого бойового наступу з боку Росії, але ЗС РФ теж понесуть дуже великі втрати. Також країні-агресору загрожують санкції з боку інших держав.