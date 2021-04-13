Російська влада порушила Віденський документ ОБСЄ про заходи зміцнення довіри і безпеки, відмовившись пояснити причини нарощування військової присутності вздовж кордонів України, а також на окупованих Росією українських територіях.

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Венский документ ОБСЕ о мерах укрепления доверия и безопасности был принят 30 ноября 2011 года на пленарном заседании Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности. Его целью является осуществление мер по укреплению доверия и безопасности для повышения стабильности и уменьшения угрозы возникновения военных конфликтов в регионе ОБСЕ (объединяет 57 стран в Северной Америке, Европе и Центральной Азии). Он предусматривает регулярный обмен государствами-участниками ОБСЕ информацией о военных силах, основных системах вооружений и техники, планах развёртывания основных систем вооружений и техники. В ряде случаев, к примеру, в связи с необычной военной деятельностью или в отношении опасных инцидентов военного характера, возможны различные инспекции, наблюдение и оценка. Другими словами, Венский документ про открытость и прозрачность, что не по душе России.

В соответствии с указанным документом Украина 7 апреля направила официальный запрос относительно "существенного роста военного присутствия Российской Федерации вдоль границы с Украиной и на временно оккупированных территориях Украины в течение последних дней". Однако, как следует из комментария МИД Украины, опубликованного на сайте министерства, Россия "отказалась предоставлять субстантивную информацию в соответствии с запросом, заявив, что не ведёт такой деятельности".

Попытки украинских властей "привлечь Россию к консультациям, направленным на снижение безопасности напряжения, также были проигнорированы российской стороной". В частности, "российская делегация бойкотировала созванную Украиной 10 апреля встречу с участием других государств-участников ОБСЕ" (к слову, во время этой встречи Украина получила широкую поддержку).

Отказ российских властей выполнять обязательства, взятые в рамках Венского документа, стал "очередным подтверждением намерений РФ продолжать военное давление и угрозы силой в отношении Украины". "Призываем российскую сторону отвести войска от границы с Украиной, прекратить воинственную риторику и дезинформацию и начать добросовестно выполнять положения о безопасности Минских соглашений и обязательства по Венскому документу ОБСЕ", — говорится в комментарии МИД Украины.

Тот факт, что Россия нарушила Венский документ, вряд ли кого-то удивил. Для российских властей международные договоры не стоят бумаги, на которой они написаны. За наглядным примером далеко идти не придётся — в 2014 году Россия нарушила Меморандум о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия (Будапештский меморандум), когда оккупировала Крым и отдельные районы Донецкой и Луганской областей.

Если нужны примеры "посвежее", ознакомьтесь с ежегодным докладом Госдепартамента США о соблюдении странами обязательств в сфере контроля над оружием массового уничтожения, опубликованным в апреле 2020 года. Из него следует, что Россия нарушала и продолжает нарушать Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, Договор об ограничениях подземных испытаний ядерного оружия, Конвенцию о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении, Конвенцию о запрещении химоружия.

Нарушение Венского документа — цветочки, ягодки впереди. Последние дни в российском информационном пространстве активно транслируется нарратив о якобы возможности повторения "резни в Сребренице" на оккупированных украинских территориях. Напомним, в 1995 году в Сребренице было убито более 8 тысяч мужчин из числа боснийских мусульман, что стало самым большим массовым убийством в Европе после окончания Второй мировой войны.

В частности, 8 апреля заместитель администрации президента России Дмитрий Козак, сказал, что начало Киевом боевых действий на Донбассе может вынудить Россию встать на защиту "своих граждан". "Всё зависит от того, каким будет масштаб пожара. Если там будет, как говорит наш президент, устроена Сребреница, видимо, вынуждены будем встать на защиту", — заявил он.

На следующий день, 9 апреля, нарратив подхватил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "В случае начала боевых действий и потенциального повторения там (на оккупированных украинских территориях — прим. авт.) человеческой катастрофы, похожей на Сребреницу, ни одна сторона мира не останется в стороне, и все страны, включая Россию, будут принимать меры, чтобы таких трагедий больше не случалось", — сказал он. Когда журналисты спросили, при чём тут конфликт в Югославии, Песков затянул старую шарманку: "На основании неконтролируемых действий Вооружённых сил Украины, на основании доминирования националистических настроений, разжигания ненависти к населению самопровозглашённых республик, что чревато повторением таких действий, как мы с вами говорили".

Было бы ошибкой полагать, что Россия просто пугает украинцев "резнёй". Судя по тому, что на днях на оккупированные украинские территории прибыли "журналисты", которые открыто работают на роспропаганду, Украине надо быть готовой к провокациям. Российские наёмники под видом украинских патриотов могут устроить повторение "резни в Сребренице", выбрав в качестве сакральных жертв граждан, получивших российский паспорт. А "журналисты" подадут новость так, чтобы Россия могла оправдать начало полноценной кампании.

Важно отметить, что среди наёмников России есть лица, которые имеют отношение к трагическим событиям в Сребренице. В частности, злые языки говорят, что Гиркин (Стрелков) состоял в рядах "российских миротворцев", воевавших на стороне боснийских сербов. Якобы он начал "карьеру" в 1992 году в Вишеграде на востоке Боснии, где тогда было зверски убито порядка трёх тысяч человек.

В России упоминают "резню в Сребренице" явно по Фрейду. В частности, в 2015 году РФ использовала своё право вето в Совете Безопасности ООН, чтобы заблокировать проект резолюции, признающей резню актом геноцида. А когда в 2017 году трибунал вынес приговор генералу Ратко Младичу, чьи солдаты совершали убийства, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что он "является продолжением политизированной и предвзятой линии, которая изначально доминировала в работе Международного трибунала по бывшей Югославии".

После того как Россия 10 апреля проигнорировала экстренное заседание, Украина инициировала совместное заседание Постоянного совета и Форума безопасности сотрудничества ОБСЕ. Об этом рассказал корреспонденту Укринформа постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк: "Мы инициировали следующий значительный шаг в рамках Венского документа и направили Шведскому председательству в ОБСЕ обращения о проведении совместной встречи Постоянного совета и Форума безопасности сотрудничества. Председательство должно обработать подготовку такой встречи в течение не более чем 48 часов".

Согласно установленной процедуре, самый поздний срок для проведения указанного заседания — утро 14 апреля. По мнению дипломатов, вероятно, оно состоится во вторник, 13 апреля. В нём должны принять участие 57 государств-участниц ОБСЕ, которые выскажут рекомендации по урегулированию ситуации и снижению напряжения, вызванного скоплением войск страны-агрессора у украинских границ.

Сложившаяся ситуация требует пристального внимания международной общественности. Иначе Россия может решиться на чудовищную провокацию на оккупированных украинских территориях.