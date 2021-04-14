Японія підтримала Україну на тлі ескалації на Донбасі

Олексій Тітофф Політика 13:46, 14.04.2021 Оновлено: 13:55, 14.04.2021

Японія підтримала Україну, вказавши на непорушність суверенітету й територіальної цілісності нашої держави.

Про це йшлося під час телефонної розмови президента Володимира Зеленського з прем’єр-міністром Японії Йосіхіде Сугою, передає пресслужба ОП.

Гарант розповів очільнику уряду Японії про загострення безпекової ситуації на сході України та збільшення концентрації російських військ біля кордонів нашої держави. Зеленський наголосив, що підтримка з боку "Великої сімки", зокрема Японії, є надзвичайно важливою для України.

Суга запевнив, що японська сторона уважно відстежує розвиток подій на Донбасі, і висловив усебічну підтримку Україні.

Сторони також обмінялися думками щодо підготовки до інавгураційного саміту Кримської платформи в Києві та подальших заходів двостороннього діалогу на найвищому рівні. Зеленський запросив колегу долучитися до урочистостей з нагоди Дня Незалежності та до роботи Кримської платформи.

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