Дико, що з Чауса намагаються зробити жертву режиму. Для початку згадаймо, хто це: суддя-хабарник, духовний брат судді-комедіанта Зварича, другий прославився своїми "колядками", а невдалий молдаванин – "маринуванням" грошей у трилітрових банках, за чим його й застало НАБУ.

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Я хорошо помню, как вершил "правосудие" Чаус. Одни решения он принимал по звонку, другие – под влиянием солидных гонораров. Поищите в интернете, скольким людям он испортил жизнь, лишая то свободы, то собственности, то элементарных человеческих прав. За эти свои деяния он поражен в праве на сострадание и какое-либо политическое прикрытие. Скажу даже больше, в Италии у местного Чауса не было бы шансов выжить, поскольку мафия уже много лет убивает продажных судей. По меркам комморы, "молдавскому беженцу" повезло: он предстанет перед судом и может молиться, чтобы ему попался порядочный судья.

Нельзя искажать смыслы, и уж тем более – ставить знак равенства между делом вагнеровцев и продажным судьей. Я уверен, что незаконный "туризм" Чауса как из Украины в Молдову, так и обратно, станет предметом расследования. Но деятельность спецслужб разных каденций не может иметь отношения ни к изучению нюансов спецоперации с российскими наемниками, ни к наказанию человека, торговавшего законом.

Если Чаус и жертва, то только своей алчности и карьеризма. Для многих государств в порядке вещей тайно вывозить из других стран важных преступников и предавать их суду. И если наши спецслужбы такие крутые, то может в багажнике какой-нибудь машины на дипномерах, следующей из Москвы в Киев, найдется место для Януковича или хотя бы для кого-то из его соратников по несчастью…