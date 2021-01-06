Зеленський записав нове звернення до українців на Різдво. Відео

Президент України Володимир Зеленський увечері 6 січня в новому відеозверненні привітав громадян із Різдвом Христовим.

Роликом поділився YouTube-канал Офісу президента. Свою промову глава України почав із того, що свято відзначають мільйони українських сімей (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Володимир Зеленський Скриншот

Різдво, як зазначив президент, – символ непереможності добра, милосердя, людської душі.

"Традиційно ми святкуємо Різдво вдома, у сімейному колі. І не існує кращого дня, щоб знайти спільну мову одне з одним, помиритися з тим, кого образив, і пробачити всім, хто образив тебе. Нехай радість і тепло цього свята об'єднають нашу країну, тому що всі ми разом – велика єдина українська родина", – сказав Зеленський.

Він також згадав про пандемію коронавірусу, яка зробила Різдво-2021 особливим. Президент нагадав, що традиційні колядки повинні бути безпечними для здоров'я оточення.

Зеленський побажав українцям здоров'я та "відчувати аромат і смак запашної куті та всіх 12-ти страв".

Як писав OBOZREVATEL, 7 січня християни східного обряду у всьому світі святкують Різдво Христове – одне з найважливіших урочистостей у православ'ї.

Як привітати близьких зі світлим святом Різдва, читайте за посиланням.