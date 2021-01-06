Зеленский записал новое обращение к украинцам на Рождество. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский вечером 6 января в новом видеообращении поздравил граждан с Рождеством Христовым.

Роликом поделился YouTube-канал Офиса президента. Свою речь глава Украины начал с того, что праздник отмечают миллионы украинских семей (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Владимир Зеленский Скриншот

Рождество, как отметил президент, – символ непобедимости добра, милосердия, человеческой души.

"Традиционно мы отмечаем Рождество дома, в семейном кругу. И не существует лучшего дня, чтобы найти общий язык друг с другом, помириться с тем, кого обидел, и простить всех, кто обидел тебя. Пусть радость и тепло этого праздника объединят нашу страну, потому что все мы вместе – большая единая украинская семья", – сказал Зеленский.

Он также вспомнил о пандемии коронавируса, которая сделала Рождество-2021 особенным. Президент напомнил, что традиционные колядки должны быть безопасными для здоровья окружающих.

Зеленский пожелал украинцам здоровья и "чувствовать аромат и вкус душистой кути и всех 12-ти блюд".

Как писал OBOZREVATEL, 7 января христиане восточного обряда во всем мире празднуют Рождество Христово – одно из важнейших торжеств в православии.

Как поздравить близких со светлым праздником Рождества, читайте по ссылке.