Якийсь тотальний сором, сором за те, що у всьому світі ефективно борються з ковід, нормально тестують та вже почали вакцинувати, а ми забороняємо в магазинах купувати шкарпетки, дезодоранти та лампочки, бо то є тотальна загроза розповсюдженню коронавірусу.

Треба додати те, що Степанов підтвердив факт спроби зареєструвати в Україні вакцину "Спутник V", це ж просто абсурд. Вакцину, яка йде з країни агресора, вони будуть розглядати для реєстрації, просто божевілля у чистому вигляді.

Щеплення від COVID-19 у світі вже отримали близько 15 млн осіб. А ми не те, що не домовились про нормальні вакцини Pfizer, ми навіть не зареєстрували жодну з тих, які не викликають питання, але розглядаємо можливість реєструвати російську...

Зеленський дуже любить все порівнювати з Ізраїлем, так от в цій країні, де влада дбає про своїх громадян, а не зневажає як в Україні, на 100 тис населення вакциновано вже 20%, а в Україні ще навіть і не думали про реєстрацію, закупівлі та логістику.

Тому що красти на дорогах, з коронавірусного фонду, купувати елітні машини, будинки, квартири, набагато легше, ніж забезпечити здоров'я нації. Краще ввести черговий карантин, покататись на лижах в Буковелі, бо втомився.. та заборонити труси продавати, бо то є страшенна небезпека...

Влада мерзотників та ворогів, яка повинна піти і якнайшвидше

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