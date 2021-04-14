Вірастюку довіряють менше і тільки 25% вважають переможцем довиборів у Раду – опитування

Більшість жителів населених пунктів, які входять до одномандатного виборчого округу №87, не вважають, що кандидат від "Слуги народу", стронгмен Василь Вірастюк переміг на довиборах у Верховну Раду 28 березня. І тільки 25% переконані, що таки переміг.

Чверть мешканців взагалі вагалися із відповіддю, 38% заявили, що переміг Олександр Шевченко, який ішов від партії "За майбутнє", а 10% – Руслан Кошулинський. Такі результати показало опитування, проведене соціологічною групою "Рейтинг" протягом 8-13 квітня.

Згідно з ними, Василю Вірастюку довіряють 30% респондентів, не довіряють – 56%. Його опонентам на проміжних виборах у парламент: Олександру Шевченку довіряють 55% опитаних, не довіряють 35%, Руслану Кошулинському – 40 і 42% відповідно.

Соціологи підкреслюють, що в динаміці за місяць рівень недовіри до Вірастюка і Кошулинського зріс.

Також 33% опитаних переконані, що на довиборах у 87-му окрузі були значні фальсифікації, 16% – незначні. Ще 23% переконані, що фальсифікацій не було, 28% – не змогли відповісти. Водночас 30% вважають, що вибори фальсифікували на користь Вірастюка, 16% – Шевченка. Лише від 1 до 3% – на користь інших кандидатів.

До того ж 49% підтримують ідею скасування результатів виборів в окрузі та призначення повторного голосування, 40% – не підтримують. Найбільше останніх серед виборців партії "Слуга народу" та Вірастюка.

Якби повторні вибори в окрузі відбувалися найближчої неділі, то 43,3% тих, хто визначився і має намір прийти на них, проголосували б за Шевченка, 26,7% – Кошулинського, 23,9% – Вірастюка. Інших кандидатів, які брали участь у виборах 28 березня, підтримали б менше 2% опитаних.

Зауважимо, що опитування проводилося серед 2000 мешканців округу №87 у віці від 18 років і старших. Помилка репрезентативності дослідження становить не більше 2,2%.

За даними ЦВК, представник партії "Слуга народу" Василь Вірастюк переміг на довиборах у Верховну Раду в окрузі №87. Нещодавно стронгмен поділився й першими планами щодо роботи в Раді.

Як повідомляв OBOZREVATEL, кандидат у народні депутати в окрузі №87 Олександр Шевченко заявив, нібито Івано-Франківський окружний адміністративний суд визнав протиправним протокол ОВК про встановлення підсумків голосування на довиборах у Раду. Зі свого боку в "Слузі народу" спростували висловлювання про скасування результатів виборів.