Верховний суд відкрив справу за указом Зеленського про скасування призначення Тупицького

Верховний суд України відкрив провадження щодо оскарження указу президента України Володимира Зеленського, яким скасовано призначення суддів Конституційного Суду Олександра Тупицького і Олександра Касмініна.

Як повідомляється на сторінці суду в Facebook, 5 квітня касаційний суд у складі Верховного суду прийняв позовну заяву до розгляду і відкрив провадження у справі №9901/96/21 за позовом Тупицького.

Судове засідання з розгляду справи призначено на 10:00 29 квітня.

У суді зазначили, що Тупицький раніше вже звертався з позовами до суду.

Так, 3 лютого Верховний суд відмовив у відкритті провадження у справі №9901/20/21 за його позовом, у якому оскаржувався указ президента України від 29 грудня 2020 року №607/2020 "Про відсторонення від посади судді Конституційного суду України".

Судове рішення у цій справі позивач оскаржив в апеляційному порядку до Великої палати Верховного суду. Ухвалою від 22 лютого відкрито провадження за його апеляційною скаргою.

Другий позов щодо оскарження цього самого указу надійшов до суду 26 лютого. Після усунення позивачем недоліків ВС виніс ухвалу у справі №9901/43/21 про поновлення йому пропущеного процесуального строку на звернення з позовною заявою, відкриття провадження у справі та призначення її до розгляду в судовому засіданні на 20 квітня о 16:00.

Втретє позивач звернувся до ВС 4 березня, позовні вимоги полягали у визнанні незаконним та нечинним указу президента від 26 лютого №79/2021 щодо відсторонення позивача від посади судді КСУ з 28 лютого строком на один місяць.

Після усунення недоліків, на які вказав суд, ухвалою Верховного суду від 17 березня у справі №9901/57/21 відкрито провадження та призначено судове засідання з її розгляду о 12:00 13 квітня.

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Як повідомляв OBOZREVATEL:

президент України Володимир Зеленський скасував укази про призначення Тупицького, а також Олександра Касмініна суддями Конституційного Суду України.

Після підписання указу гарант заявив, що вони можуть йти на заслужений відпочинок.

У "Слузі народу" рішення вважають правильним і законним. Серед аргументів – не треба було Тупицькому купувати землю в окупованому Криму.