В ОП розповіли, чи вирішив Зеленський балотуватися на другий термін

Президент України Володимир Зеленський ще остаточно не визначився, чи балотуватиметься на другий термін 2024 року.

Як сказав в ефірі "Радіо НВ" заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко, коли таке рішення буде ухвалено, Зеленський повідомить своїй команді і всій Україні.

"Це питання взагалі не вирішене. Можна сказати, воно трохи накручене засобами масової інформації, якимись конспіративними думками в Telegram-каналах. Рішення ухвалюватиме особисто президент. Коли він його ухвалить, я думаю, що він скаже не тільки своїй команді, а й взагалі населенню України", – зазначив чиновник.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

глава парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія готовий переплисти Босфор і навіть скласти депутатські повноваження заради того, щоб президент України Володимир Зеленський пішов на другий термін.

Раніше глава Офісу президента Андрій Єрмак говорив, що Зеленський вирішить, чи йти на другий термін зважаючи на думку українців. Він додав, що для реалізації всіх планів президента не вистачить і чотирьох каденцій.