В ОП озвучили теми, які розглянуть на засіданні РНБО

Рада національної безпеки та оборони (РНБО) на засіданні 2 квітня збирається розглянути питання безпеки та "наведення справедливості" в Україні.

Зустріч планували на другу половину дня п’ятниці. Про це заявив заступник керівника Офісу президента (ОПУ) Кирило Тимошенко в ефірі каналу "Україна 24".

Насамперед він зазначив, що анонсів щодо питань, які будуть розглядатися на засіданні, від учасників немає. Оскільки конкретні теми ніхто не називає до самої зустрічі.

"Але можу сказати, що сьогодні на порядку денному засідання РНБО, як і всіх минулих, будуть теми безпеки і наведення нарешті справедливості в країні", – додав він.

Нагадаємо: раніше було анонсовано чергове засідання РНБО на 2 квітня. Цього разу воно відбудеться на тлі загострення ситуації на Донбасі і нарощування російських військ на кордоні з Україною.

Тоді як на попередній зустрічі 19 березня РНБО ввела санкції проти 19 компаній і 27 колишніх топчиновників часів Віктора Януковича.

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні речник української делегації в ТКГ Олексій Арестович на графіку наочно показав, як "Л/ДНР" посилювали обстріли на Донбасі перед зустрічами РНБО і ТКГ.