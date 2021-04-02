В ОП обговорили з Канадою навчання України і НАТО через агресію Росії

На тлі провокативних дій російських окупантів на Донбасі Україні варто було б провести спільні навчання з Північноатлантичним альянсом (НАТО).

Про це під час зустрічі з пані послом Канади в Україні Ларисою Ґаладзою заявив заступник керівника Офісу президента Роман Машовець, повідомила пресслужба відомства. Він наголосив, що саме спільні заходи нашої держави з НАТО можуть стати одним зі шляхів покращення безпекової ситуації.

На думку Машовця, вони мають охоплювати сухопутний, військово-морський та повітряний компоненти. Крім того, доцільно підвищити рівень бойової готовності військ у країнах НАТО, які межують з Україною.

Також заступник керівника ОП підкреслив, що останні події на сході України показали небажання Росії виконувати міжнародні домовленості. Доказом цього є не лише загострення на фронті та загибель захисників під Шумами, а й скупчення військ Російської Федерації біля кордонів України.

Машовець зауважив, що загрозу не лише Україні, а й євроатлантичній безпеці становлять масштабні навчання збройних сил Росії та Білорусі "Захід-2021", які заплановані на вересень та мають агресивний характер.

"Такі дії Російської Федерації кидають виклик безпеці України та НАТО, що має бути збалансовано спільними зусиллями", – сказав він.

Серед інших питань, які обговорили на зустрічі, були затвердження Стратегії воєнної безпеки та трансформація "Укроборонпрому".

Ґаладза звернула увагу на важливість встановлення належного демократичного цивільного контролю над Збройними силами України й додала, що ухвалення необхідних для цього законопроєктів стане важливим сигналом для НАТО.

Крім того, дипломатка запевнила, що Канада підтримує зусилля України щодо реформування сектору оборони і безпеки та у протистоянні російській агресії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на початку лютого президент України Володимир Зеленський підписав закон, який дозволяє допуск іноземних військ на територію нашої держави для проведення спільних міжнародних навчань. Адже 2021 року їх заплановано аж вісім. У них, зокрема, братимуть участь країни-члени НАТО.