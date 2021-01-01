В Харкові попросили Раду про позачергові вибори мера, Добкін уже натякає про участь

Секретар Харківської міської ради Ігор Терехов попросив Верховну Раду призначити позачергові вибори мера міста.

Про це повідомив місцевий телеканал АТН. "Ми зробили все в установленому законом порядку", – повідомив Терехов.

У зв'язку з цим ексдепутат Верховної ради Михайло Добкін написав у своєму Telegram, що "попри всі спекуляції" звернення про позачергові вибори все-таки подано і він балотуватиметься на посаду очільника міста.

"Відтягнути вибори на максимальний термін не вийде, хитрови**бані ви наші, доведеться проводити їх уже в березні. І так, Добкін іде в мери", – зазначив він.

Добкін підтвердив подання звернення про позачергові вибори у Харкові Telegram Михайла Добкіна

Зазначимо, 30 грудня у коментарі Суспільному Терехов заявляв, що збирається підписати відповідне звернення 31 грудня, коли мине відведений законом 15-денний термін. Після цього його мали направити до Верховної Ради.

Нагадаємо, очільник Харкова Геннадій Кернес помер 17 грудня від наслідків коронавірусної хвороби. Обов'язки очільника міста тимчасово виконує секретар міськради Ігор Терехов.

Як повідомляв OBOZREVATEL: