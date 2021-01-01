В Харькове попросили Раду о внеочередных выборах мэра, Добкин уже намекает об участии
Секретарь Харьковского городского совета Игорь Терехов попросил Верховную Раду назначить внеочередные выборы мэра города.
Об этом сообщил местный телеканал АТН. "Мы сделали все в установленном законом порядке", – сообщил Терехов.
В связи с этим экс-депутат Верховной Рады Михаил Добкин написал в своем Telegram, что "несмотря на все спекуляции" обращение о внеочередных выборах все же представлено и он будет баллотироваться на пост главы города.
"Оттянуть выборы на максимальный срок не получится, хитрово*банные вы наши, придется проводить их уже в марте. И да, Добкин идет в мэры", – отметил он.
Отметим, 30 декабря в комментарии Общественному Терехов заявлял, что собирается подписать соответствующее обращение 31 декабря, когда пройдет отведенный законом 15-дневный срок. После этого его должны были направить в Верховную Раду.
Напомним, глава Харькова Геннадий Кернес скончался 17 декабря от последствий коронавирусной болезни. Обязанности главы города временно исполняет секретарь горсовета Игорь Терехов.
Как сообщал OBOZREVATEL:
после этого с Харьковского горсовета уволились семь советников умершего главы города Геннадия Кернеса, поскольку согласно регламенту, штатные советники должны сложить полномочия после смерти мэра или его отставки.
28 декабря в Харьковский горсовет пришли с проверкой сотрудники СБУ. Проверяли якобы информацию, связанную с обеспечением государственной тайны. Собеседник журналистов подчеркнул, что это не обыск, а именно проверка учета, хранения и использования документов.