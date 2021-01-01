В Харькове попросили Раду о внеочередных выборах мэра, Добкин уже намекает об участии

Марина Погорилко Политика 23:06, 1.01.2021 Обновлено: 23:27, 1.01.2021

Секретарь Харьковского городского совета Игорь Терехов попросил Верховную Раду назначить внеочередные выборы мэра города.

Об этом сообщил местный телеканал АТН. "Мы сделали все в установленном законом порядке", – сообщил Терехов.

В связи с этим экс-депутат Верховной Рады Михаил Добкин написал в своем Telegram, что "несмотря на все спекуляции" обращение о внеочередных выборах все же представлено и он будет баллотироваться на пост главы города.

"Оттянуть выборы на максимальный срок не получится, хитрово*банные вы наши, придется проводить их уже в марте. И да, Добкин идет в мэры", – отметил он.

Добкин подтвердил подачу обращения о внеочередных выборах в Харькове
Telegram Михаила Добкина

Отметим, 30 декабря в комментарии Общественному Терехов заявлял, что собирается подписать соответствующее обращение 31 декабря, когда пройдет отведенный законом 15-дневный срок. После этого его должны были направить в Верховную Раду.

Напомним, глава Харькова Геннадий Кернес скончался 17 декабря от последствий коронавирусной болезни. Обязанности главы города временно исполняет секретарь горсовета Игорь Терехов.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • после этого с Харьковского горсовета уволились семь советников умершего главы города Геннадия Кернеса, поскольку согласно регламенту, штатные советники должны сложить полномочия после смерти мэра или его отставки.

  • 28 декабря в Харьковский горсовет пришли с проверкой сотрудники СБУ. Проверяли якобы информацию, связанную с обеспечением государственной тайны. Собеседник журналистов подчеркнул, что это не обыск, а именно проверка учета, хранения и использования документов.

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