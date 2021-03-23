В "ЄС" закликали владу озвучити план боротьби з пандемією та вирішення катастрофічної нестачі вакцин

"Європейська Солідарність" вимагає на позачерговому засіданні парламенту розглянути насамперед боротьбу з коронавірусом.

Про це у відеозверненні заявив співголова фракції Артур Герасимов. Він наголосив, що передусім, країна має почути стратегію влади у боротьбі з пандемією та вирішенням катастрофічної нестачі вакцин (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця новини).

"Cтаном на сьогодні вони спромоглися завезти мізерну кількість доз, достатню для вакцинації максимум 250 тисяч осіб. Це не охоплює й відсотка населення. Це – провал, результат дилетантизму та непрофесійності зеленої команди, які вже коштували життя понад тридцяти тисячам українців", – зазначив Герасимов.

"Сьогодні в Україні коронавірус забрав 333 життя – це сумний антирекорд. Водночас, у Великій Британії, завдяки масовій вакцинації, за минулу добу зафіксували найменшу смертність від ковіду з вересня минулого року. Протидія пандемії та вакцинація давно перестали бути виключно медичним, а стали геополітичними питаннями, які вирішуються завдяки дипломатичній майстерності керівництва держав", – зауважив співголова фракції.

"Ми вимагали й вимагаємо проблему боротьби з ковідом розглянути на засіданні РНБО із залученням лідерів парламентських фракцій", – переконаний Герасимов.

"Щодо позачергового засідання парламенту: зважаючи на критичну ситуацію з епідемією коронавірусу – вимагаємо насамперед розглянути ініційовану нами постанову "Про вжиття невідкладних заходів, спрямованих на припинення бездіяльності органів виконавчої влади у сфері протидії поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та забезпечення неухильного виконання рішень Верховної Ради України, ухвалених у цій сфері", – зазначив Герасимов.

Він також наполягає на включенні до порядку денного парламенту Постанови опозиції 4105 про створення ТСК із розслідування державної зради на найвищому рівні при передачі Росії таємної інформації щодо спецоперації із затримки російських військових злочинців із приватної армії Вагнера.