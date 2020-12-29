Українцям запропонували роздати стрілецьку зброю: навіщо і кому належить

В Україні пропонують дозволити членам загонів територіальної оборони зберігати вдома стрілецьку зброю. Загалом не менш ніж 80 тисяч її одиниць, отримати які зможе фактично будь-який громадянин, готовий захищати рідну землю від ворога.

Щоправда, для цього людина повинна не менш ніж рік прослужити у військах тероборони, не мати дисциплінарних стягнень, адмінправопорушень, пройти спецпідготовку тощо. Це випливає із картки проєкту закону №4504 "Про територіальну оборону України" на сайті Верховної Ради, який напередодні презентувала Рада національної безпеки і оборони (РНБО).

Відомо, що ініціатором законопроєкту є народний депутат від партії "Голос" Андрій Шараськін – також український актор, режисер і командир роти кіборгів. Свого часу він брав участь у АТО на Донбасі, був одним із захисників Донецького аеропорту і нагороджений орденом "За мужність" III ступеня. У Раді, де Шараськін зайняв місце Святослава Вакарчука, який вийшов із фракції, нардеп є головою підкомітету з питань міжнародної морської політики та безпеки Комітету ВРУ з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва.

Ініціатор законопроєкту про тероборону України Андрій Шараськін w1.c1.rada.gov.ua

Законопроєкт про тероборону уже розглянули низка комітетів ВРУ з питань: національної безпеки, оборони та розвідки; організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування; правової політики; бюджету; антикорупційної політики; інтеграції України з Європейським Союзом. Нині документ надано Раді для ознайомлення.

Що передбачає проєкт закону про тероборону

У тексті законопроєкту №4504 зазначається, що система територіальної оборони України базується на готовності та здатності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, центральних органів виконавчої влади, складових сил безпеки і сил оборони, акредитованих громадських об’єднань реалізувати завдання, які здійснюються у межах зон (районів) територіальної оборони України в мирний час та особливий період на всій території країни або в окремих її місцевостях відповідно до вимог цього Закону.

Водночас система територіальної оборони України має військову та цивільну складові. Остання, зокрема, передбачає, що до неї можуть входити центральні органи державної влади, центральні та місцеві органи виконавчої влади, місцевого самоврядування, а також акредитовані громадські об’єднання й окремі громадяни України, котрі у добровільному порядку беруть участь у заходах з підготовки та ведення територіальної оборони країни, щодо підготовки населення до оборони держави.

Для зберігання вдома членам тероборони хочуть надати до 80 тисяч одиниць стрілецької зброї censor.net

Кому законопроєктом хочуть надати для зберігання вдома зброю

В Україні членом територіальної оборони для захисту своєї землі від ворога може стати будь-який житель. У вихідні вони "проходитимуть підготовку, а в будні займатимуться цивільними справами".

Для того щоб члени територіальної оборони могли виконувати завдання, визначені для них відповідним законом, його розробники пропонують надати їм зброю. Про це йдеться у статті 48 законопроєкту "Зброя та військове спорядження військовослужбовців, резервістів територіального резерву Військ територіальної оборони України":

індивідуальна зброя військовослужбовців та резервістів , які проходять службу у Військах територіальної оборони (ВТО), а також колективна зброя військових частин (підрозділів) ВТО та боєкомплекти до них зберігаються у визначених, обладнаних приміщеннях , в шафах (сейфах) на території пунктів постійної дислокації частин (підрозділів) ВТО України та/або визначених місцях зберігання;

військовослужбовці та резервісти ВТО України, які мають вислугу років не менше одного року у ВТО, не мають дисциплінарних стягнень, адміністративних правопорушень, здали передбачені нормативи з фахової підготовки та пройшли спеціальну перевірку, порядок проведення якої визначення у Положення про проходження служби у територіальному резерві, отримують право на зберігання індивідуальної зброї та боєкомплекту до неї за місцем проживання ;

зберігання зброї за місцем проживання організовується згідно з чинним законодавством України та нормативно-правовими актами, які встановлюють порядок зберігання зброї та регламентують обіг цивільної довгоствольної нарізної зброї.

Картка законопроєкту №4504 w1.c1.rada.gov.ua

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