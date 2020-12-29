Украинцам предложили раздать стрелковое оружие: зачем и кому положено

В Украине предлагают разрешить членам отрядов территориальной обороны хранить дома стрелковое оружие. В общем не менее 80 тысяч единиц, получить которые сможет фактически любой гражданин, готовый защищать родную землю от врага.

Правда, для этого человек должен не менее года прослужить в войсках теробороны, не иметь дисциплинарных взысканий, админправонарушений, пройти спецподготовку и тому подобное. Это следует из карточки проекта закона №4504 "О территориальной обороне Украины" на сайте Верховной Рады, который накануне представил Совет национальной безопасности и обороны (СНБО).

Известно, что инициатором законопроекта является народный депутат от партии "Голос" Андрей Шараськин – также украинский актер, режиссер и командир роты киборгов. В свое время он участвовал в АТО на Донбассе, был одним из защитников Донецкого аэропорта и награжден орденом "За мужество" III степени. В Раде, где Шараськин занял место Святослава Вакарчука, который вышел из фракции, нардеп является председателем подкомитета по вопросам международной морской политики и безопасности Комитета ВРУ по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества.

Инициатор законопроекта о теробороне Украины Андрей Шараськин w1.c1.rada.gov.ua

Законопроект о теробороне уже рассмотрели ряд комитетов ВРУ по вопросам: национальной безопасности, обороны и разведки; организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства; правовой политики; бюджета; антикоррупционной политики; интеграции Украины с Европейским Союзом. Сейчас документ представлен в Раде для ознакомления.

Что предусматривает проект закона о теробороне

В тексте законопроекта №4504 отмечается, что система территориальной обороны Украины базируется на готовности и способности органов государственной власти, органов местного самоуправления, центральных органов исполнительной власти, составляющих сил безопасности и сил обороны, аккредитованных общественных объединений реализовать задачи, которые осуществляются в пределах зон (районов) территориальной обороны Украины в мирное время и особый период на всей территории страны или в отдельных ее местностях в соответствии с требованиями настоящего закона.

В то же время система территориальной обороны Украины имеет военную и гражданскую составляющие. Последняя, в частности, предусматривает, что в нее могут входить центральные органы государственной власти, центральные и местные органы исполнительной власти, местного самоуправления, а также аккредитованные общественные объединения и отдельные граждане Украины, которые в добровольном порядке участвуют в мероприятиях по подготовке и ведению территориальной обороны страны, по подготовке населения к обороне государства.

Для хранения дома членам теробороны хотят предоставить до 80 тысяч единиц стрелкового оружия censor.net

Кому законопроектом хотят предоставить оружие для хранения дома

Так, в Украине членом территориальной обороны для защиты своей земли от врага может стать любой житель. В выходные они "будут проходить подготовку, а в будни – заниматься гражданскими делами".

Для того, чтобы члены территориальной обороны могли выполнять задачи, определенные для них соответствующим законом, его разработчики предлагают предоставить им оружие. Об этом говорится в статье 48 законопроекта "Оружие и военное снаряжение военнослужащих, резервистов территориального резерва Войск территориальной обороны Украины":

индивидуальное оружие военнослужащих и резервистов, которые проходят службу в Войсках территориальной обороны (ВТО), а также коллективное оружие военных частей (подразделений) ВТО и боекомплекта к ним хранятся в определенных, оборудованных помещениях, в шкафах (сейфах) на территории пунктов постоянной дислокации частей (подразделений) ВТО Украины и/или определенных местах хранения;

военнослужащие и резервисты ВТО Украины, имеющие выслугу лет не менее одного года в ВТО, которые не получили дисциплинарных взысканий, не совершали административных правонарушений, сдали предусмотренные нормативы по профессиональной подготовке и прошли специальную проверку, порядок проведения которой определение в Положении о прохождении службы в территориальном резерве, получают право на хранение индивидуального оружия и боекомплекта к нему по месту жительства;

хранение оружия по месту жительства организуется в соответствии с действующим законодательством Украины и нормативно-правовыми актами, которые устанавливают порядок хранения оружия и регламентируют оборот гражданского длинноствольного нарезного оружия.

Карточка законопроекта №4504 w1.c1.rada.gov.ua

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