Україна закликала ОБСЄ до термінового засідання через війська Росії на кордоні

Через концентрацію російських військ на східному кордоні та в окупованому Криму Україна ініціювала спільне засідання двох директивних органів Організації з безпеки та співробітництва у Європі (ОБСЄ), які постійно діють.

Йдеться про Постійну раду та Форум безпекового співробітництва. Про це розповів постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євгеній Цимбалюк, передає Укрінформ.

"Ми ініціювали наступний значний крок у межах Віденського документа і надіслали Шведському головуванню в ОБСЄ звернення про проведення спільної зустрічі Постійної ради та Форуму безпекового співробітництва. Головування має опрацювати підготовку такої зустрічі протягом не більш ніж 48 годин", – зазначив він.

Згідно з процедурою, найпізніший термін для проведення такого засідання – ранок 14 квітня. Імовірно, воно відбудеться у вівторок, 13 квітня.

У засіданні мають взяти участь усі 57 країн-учасниць ОБСЄ й висловити рекомендації щодо врегулювання ситуації та зниження напруги, спричиненої скупченням військ країни-агресора біля українських кордонів.

Цимбалюк наголосив, що Україна ініціювала цю зустріч після того, як 10 квітня Росія проігнорувала скликане нашою країною екстрене засідання (під час весняної перерви роботи ОБСЄ), де окупанти мали пояснити свої дії.

"Під час цієї зустрічі Україна отримала дуже широку підтримку. 39 країн-учасниць офіційно заявили про те, що вони мають занепокоєння і вони зацікавлені в отриманні відповіді від РФ", – сказав дипломат.

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