В Україні розпочинається друга хвиля так званої оптимізації, а реально скорочення, дитячо-спортивних шкіл з огляду на зменшення кількості районів та передачу комунальних об`єктів гуманітарної сфери до власності ОТГ. Як відомо, першу хвилю оптимізації Україна пережила в часи Уряду Яценюка.

На тлі цієї політики, як сказав один голова ОТГ із зарплатою в 30 тисяч гривень, що долю дитячо-спортивних шкіл чи бібліотек нинішні місцеві вожді будуть вирішувати виходячи з "економической целесообразности"?!

Принагідно нагадаю очільникам місцевого самоврядування і керівництву Міністерства спорту, що ми – співавтори Закону про фізичну культуру і спорт, передбачили обов‘язковість згоди Міністерства у разі скорочення спортивних закладів на місцях. Хотілося б побачити або почути інформацію про те, що робить Міністерство, щоб зупинити закриття дитячо-спортивних шкіл на місцях.

А тим часом, Польща через своїх українських представників активно рекламує не лише набір на працю медиків, студентів на навчання, а й школярів для навчання та заняття спортом у польських спеціалізованих закладах освіти.

Для цього батькам і дітям майже нічого не треба, окрім бажання і оплати!

Отож, моя дружня порада владі:

зупиніть Нью-Васюківську риторику часів Януковича про проведення олімпіади в Україні, а займіться підтримкою та розвитком дитячого і масового спорту!

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