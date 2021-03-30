Україна приєдналася до створення Міжнародного договору про пандемію: в чому суть

Президент України Володимир Зеленський разом із низкою лідерів інших держав закликав світову спільноту підписати Міжнародний договір про пандемію, який дасть змогу побудувати спільну міжнародну архітектуру охорони здоров’я та вирішити проблему ізоляції країн одна від одної.

Це також допоможе людству підготуватися до пандемій, які очікують надалі, йдеться в комюніке щодо відповідного договору. Його текс оприлюднено на сайті Офісу глави держави.

"Будуть інші пандемії та інші серйозні надзвичайні ситуації в галузі охорони здоров'я. Жоден уряд чи багатостороннє агентство не можуть впоратися з цією загрозою поодинці. Питання не в тому, чи це буде, а в тому, коли. Разом ми повинні бути більш підготовленими, щоб прогнозувати, запобігати, виявляти, оцінювати та ефективно реагувати на пандемії, забезпечуючи високий рівень координації", – зазначається у документі.

Учасники комюніке пояснили, що прагнуть забезпечити загальний і рівноправний доступ до безпечних, ефективних і недорогих вакцин, а також ліків і засобів діагностики для боротьби з COVID-19 і майбутніми пандеміями.

Також наголошується, що нині саме імунізація є глобальним суспільним благом, і потрібно буде якомога швидше здійснювати розробку, виробництво та впровадження вакцин.

"Країни повинні разом працювати над новим міжнародним договором про готовність до пандемії та реагування на неї. Таке відновлене колективне зобов'язання стане важливою віхою у посиленні готовності на найвищому політичному рівні. Договір буде заснований на Статуті Всесвітньої організації охорони здоров'я та, із залученням ключових організацій у цій сфері, підтримуватиме принцип "здоров'я для всіх", – вказано в комюніке.

В кінці додається, що наявні інструменти світової охорони здоров'я, зокрема Міжнародні медико-санітарні правила, мають стати основою такого договору, забезпечуючи міцне й перевірене підґрунтя, яке потрібно буде розбудовувати та вдосконалювати.

Свої підписи під комюніке Міжнародного договору про пандемію крім Зеленського поставили президент Франції Еммануель Макрон, канцлерка Німеччини Ангела Меркель, прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, прем’єр Португалії Антоніу Луїс Сантуш да Кошта, президент Європейської ради Шарль Мішель, прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес, президенти Сербії, ПАР, Тунісу, Індонезії та лідери низки інших держав, а також генеральний директор ВООЗ Тедрос Аданом Гебреєсус та інші.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент Володимир Зеленський заявив, що в Україні потрібно розробити свою систему "паспортів вакцинації"за прикладом США і країн Євросоюзу.