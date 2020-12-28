Україна ніколи не відмовиться від Криму і Донбасу, – Кулеба

Україна ніколи не відмовиться від окупованих Росією Криму та Донбасу.

Як сказав в інтерв'ю німецькому виданню Internationale Politik міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, в історії є багато прикладів того, як країни з несумісними позиціями в кінцевому підсумку через тривалий час приходили до згоди.

"Ми в жодному разі не будемо відхилятися від двох основоположних принципів. По-перше, Україна ніколи не відмовиться від Криму чи Донбасу. А по-друге, Україна продовжить свій шлях як європейська країна, як частина Заходу, тому що її розрив із "русскім міром" остаточний. Все інше – питання часу і дипломатії", – зазначив він.

За словами Кулеби, при президентові Володимиру Зеленському змінилася стратегія України в переговорному процесі щодо Донбасу.

"Ми стали більш активними і проактивними. Це означає, що ми придумуємо власні ідеї і пропонуємо рішення, тоді як раніше ми тільки чекали пропозицій від іншої сторони, щоб потім відреагувати", – розповів глава МЗС.

Він визнав, що переговори в "нормандському форматі" з Росією, Німеччиною і Францією, а також у Тристоронній контактній групі далеко не легкі й дуже тривалі.

"Але ми відкриті для творчих рішень і будемо наполягати на конкретних кроках, які сприятимуть мирному процесу", – додав Кулеба.

Водночас він підкреслив, що регіонам країни ніколи не дозволять перебувати за межами Конституції і правової системи – наприклад, проводити вибори відповідно до будь-яких інших виборчих законів.

"Спроби Росії вплинути на Україну не означають, що курс країни може бути змінений. Як я вже сказав, приєднання України до Євроатлантичного Заходу є незворотним", – завершив міністр.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кулеба назвав три умови, які потрібно виконати, щоб стримати президента Росії Володимира Путіна.