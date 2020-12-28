Кулеба назвав три умови для стримування Путіна

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба назвав три умови, які потрібно виконати, щоб стримати главу Росії Володимира Путіна.

На думку дипломата, зупинити його можна тільки за умови їхнього виконання, пише International Politic. Також глава українського МЗС вказав на слабкість західних демократій, що проявилася в нагірнокарабаському конфлікті.

"Під приводом підтримання миру Путін скерував війська в регіон, який колись був частиною радянської імперії, і повернув їх під контроль Москви. Водночас він торпедував процес демократизації у Вірменії", – сказав він.

Український дипломат заявив, що для стримування агресивної політики глави РФ "більше не можна сумніватися в реальних намірах Кремля".

"У 2014 році, коли Росія анексувала Крим і вдерлася на Донбас, було витрачено занадто багато часу на те, щоб ламати голову над тим, чого насправді хотіла Москва", – уточнив він.

Із того часу цілі Росії мають бути остаточно зрозумілі для всіх, вважає Кулеба.

"Вона хоче територіально розширюватися і підривати західні демократії. З цього випливає вимога друга: рішучість діяти. Ніхто на Заході не має дивитися в інший бік або вагатися, коли країна стає жертвою російської агресії, в оманливій надії, що з ними цього не станеться", – заявив він.

На його думку, ця умова підводить до третьої вимоги – запобігання.

"Заходу варто вкладати значно більше ресурсів, щоб утримати Кремль від подальших агресивних кроків. Якою б високою не була ціна запобігання, ціна вирішення наступної кризи, спричиненої Росією, безперечно буде вищою", – вважає дипломат.

Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що Росія має намір отримати "пакет акцій" України, можливість впливати на зовнішню та внутрішню політику країни.

Про це розповів журналіст, блогер, член української делегації у Тристоронній контактній групі Денис Казанський. На його думку, Мінські угоди не виконують тому, що РФ хоче нав'язати Україні легалізацію незаконних збройних формувань "ЛНР" і "ДНР".