У ЦВК назвали переможця на довиборах у Раду на Донеччині

Міський голова Добропілля Андрій Аксьонов, якому закидають організацію "референдуму ДНР" в 2018 році, переміг на проміжних виборах депутатів до Верховної Ради у 50-му окрузі на Донеччині як кандидат від партії "Порядок".

За даними опрацювання 100% протоколів, йому віддали свої голоси 19 949 виборців (65,46%). Дані опублікували на сайті Центральної виборчої комісії, примітно, що результати підбили до обіду наступного після голосування дня, 29 березня.

Друге місце на довиборах у Раду в Донецькій області посів Валентин Рибін, який йшов від "Партії Шарія", – 3963 голоси (13%).

Дитяча хірургиня, яка була фігуранткою у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета, Юлія Кузьменко від партії "Європейська солідарність" отримала 2039 голосів (6,69%).

Дані ЦВК cvk.gov.ua

Нагадаємо: 28 березня в Україні пройшли проміжні вибори депутатів до Верховної Ради в округах на Прикарпатті та Донеччині, а також повторні вибори до 186 місцевих рад. Під час голосування було зафіксовано декілька порушень, зокрема в 50-му окрузі в Донецькій області.

Дані ЦВК після опрацювання 100% протоколів cvk.gov.ua

Увечері того ж дня було опубліковано дані екзит-полу місцевого телеканалу "Орбіта", за якими Аксьонова назвали переможцем на довиборах у Раду. Зазначалося, що він отримав 65,5% голосів.

Представник України у Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі Денис Казанський розповів, що Андрій Аксьонов у 2014 році нібито організовував "референдум ДНР", а у 2018-ому був оголошений у розшук за підозрою у підробленні документів та корупції. За його словами, чоловік організовував "референдум" у селищі Новодонецьке, де тоді був селищним головою, також він має паспорт громадянина РФ.

Андрій Аксьонов у 2014-му був оголошений у розшук за підозрою у підробці документів та корупції Facebook Дениса Казанського

Як повідомляв OBOZREVATEL, на довиборах до Верховної Ради в окрузі №87 на Івано-Франківщині, де голосування теж відбулося 28 березня, попередньо лідирував стронгмен і актор Василь Вірастюк від "Слуги народу".