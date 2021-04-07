У переговорах щодо Донбасу потрібні США, тому що Кремль їх боїться, – Аслунд

У формат переговорів щодо врегулювання війни між Україною і Росією повинні входити Сполучені Штати, тому що саме Вашингтона боїться Москва.

Про це в інтерв'ю "Гордону" заявив експерт Atlantic Council Андерс Аслунд. Він пояснив, що тільки Франції та Німеччини недостатньо.

"Президент уже Байден. Він прекрасно знає всі справи. І поруч із ним люди, які чудово володіють українсько-російською проблематикою і готові працювати", – сказав експерт.

На його думку, Кремль боїться, що США почнуть ефективно сприяти Україні.

"Біля Байдена є люди, які дуже серйозно ставляться до війни в Україні. Мої колеги, (колишній посол США в Росії) Олександр Вершбоу і (виконавчий директор Центру Байдена в Пенсильванському університеті) Майкл Карпентер запропонували, щоб США оголошували нові санкції проти РФ кожні шість місяців, якщо Росія нічого не буде робити. І Байден хоче ефективно протидіяти Росії. Я думаю, це також пов'язано з військовою мобілізацією сил РФ біля кордонів України", – підкреслив Аслунд.

Експерт Atlantic Council додав, що Вершбоу запропонував п'ять різних форматів, але будь-який із них для ефективності повинен передбачати США, проте Росія активно опирається цьому.

Нагадаємо, що 7 квітня відбулося екстрене засідання Тристоронньої контактної групи, скликане з ініціативи України, однак конкретних домовленостей досягти не вдалося.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше американський дипломат Деніел Фрід, який координував санкційну політику Держдепартаменту, допустив, що російський президент Володимир Путін може зважитися на вторгнення в Україну, але в такому разі почнеться "справжня війна" між країнами.