У Харкові з міськради звільнилися всі радники Кернеса

Олексій Тітофф Політика 10:08, 30.12.2020 Оновлено: 11:24, 30.12.2020

З Харківської міської ради звільнилися сім радників померлого глави міста Геннадія Кернеса.

Про це стало відомо з опублікованих декларацій на сайті Національного агентства з запобігання корупції.

Першу заяву про звільнення 18 грудня написала Олена Морозова. 21 грудня звільнилися Віктор Христоєв та Микола Блуд. Далі 24 грудня – Сергій Чечельницький, 26 грудня – Ольга Чічін і Віталій Сотников, 29 грудня – Павло Пивоваров.

Додамо, що згідно з регламентом, штатні радники повинні скласти повноваження після смерті мера або його відставки.

Декларація Олени Морозової
Скріншот

Як раніше писав OBOZREVATEL:

Коментувати
Політика

Дивіться також

У Харкові з міськради звільнилися всі радники Кернеса

КСУ зажадав від Зеленського терміново скасувати указ щодо відсторонення Тупицького

В Україні за добу на COVID-19 захворіли сотні дітей та медиків

"Шахтар" поставив "Реал" на коліна, а українець став найсильнішою людиною у світі. Топ спортивних перемог країни-2020

Путін проігнорував Зеленського в списку новорічних привітань