В Харькове из горсовета уволились все советники Кернеса

Алексей Титофф Политика 10:08, 30.12.2020 Обновлено: 11:24, 30.12.2020

Из Харьковского городского совета уволились семь советников умершего главы города Геннадия Кернеса.

Об этом стало известно из опубликованных деклараций на сайте Национального агентства по предупреждению коррупции.

Первое заявление об увольнении 18 декабря написала Елена Морозова. 21 декабря уволились Виктор Христоев и Николай Блуд. Далее 24 декабря – Сергей Чечельницкий, 26 декабря – Ольга Чичина и Виталий Сотников, 29 декабря – Павел Пивоваров.

Добавим, что согласно регламенту, штатные советники должны сложить полномочия после смерти мэра или его отставки.

Декларация Елены Морозовой
Скриншот

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