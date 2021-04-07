У "ЄС" зажадали пояснень щодо незаконного стеження за генералом Кононенком. Документ

Народні депутати з фракції "Європейська Солідарнсть" направили звернення Голові Національної поліції України Ігорю Клименку, в якому вимагають надати інформацію щодо підстав незаконного стеження за депутатом Київради, генералом СБУ Віктором Кононенком.

Про це повідомила пресслужба політсили. Як відомо, про факт незаконного стеження "Європейська Солідарність" заявила з трибуни Верховної Ради 30 березня 2021 року.

"У період з 25 по 30 березня 2021 року депутатом Київської міської ради від партії "Європейська Солідарність" Кононенком В.І. було зафіксовано візуальне спостереження, яке він розцінив як підготовку замаху на його життя. При встановленні осіб, котрі здійснювали спостереження, один з них пред’явив посвідчення співробітника Національної поліції України", – йдеться у депутатському зверненні.

Народні депутати вимагають від керівництва Нацполіції надати відповіді на запитання:

Чи здійснювалось Національною поліцією України стосовно депутата Київської міської ради від партії "Європейська Солідарність" Кононенка В.І. оперативні, оперативно-розшукові, слідчі чи інші (зокрема, візуальне спостереження) заходи.

Якщо так, то що стало підставою їх проведення.

Якщо ні, то яких заходів ужито Національною поліцією України для встановлення особи (осіб), які з використанням (можливо, підроблених) документів співробітників Національної поліції України здійснюють незаконне стеження.

Депутатське звернення до Ігоря Клименка Пресслужба "Європейської Солідарності"

Як відомо, народний депутат з фракції "Європейська Солідарність", ексголова Верховної Ради Андрій Парубій назвав незаконне стеження за генералом СБУ, депутатом Київради від "ЄС" Віктором Кононенком брудною спецоперацією.

Він нагадав, що Віктор Кононенко протягом 2015-2017 років очолював об’єднаний штаб СБУ в зоні проведення АТО.

"Він бойовий генерал, ветеран війни, заступник голови СБУ. Проросійські бойовики визначали дуже велику ціну за його голову. І як професіонал Віктор Кононенко бачить більше, ніж бачить неспеціаліст. Він виявив за собою стеження ще тиждень тому. Сьогодні, припускаючи, що стеження можуть вести російські бойовики, найманці або бандити, Віктор Кононенко вжив заходів і з’ясування їхніх особистостей. Натомість вони пред’явили посвідчення працівників поліції", – повідомив Андрій Парубій.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в "ЄС" назвали спільну деталь у стеженні за генералом СБУ Кононенком і за п'ятим президентом, лідером партії Петром Порошенком біля його будинку у Козині – в обох випадках фігурував один і той самий автомобіль з номером КА1488ТХ.