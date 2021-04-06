Головні холостяки Верховної Ради: де і як можна познайомитися з депутатами

Ще на початку каденції народних депутатів дев'ятого скликання з'явилися списки найвідоміших холостяків. Однак за півтора року роботи у Верховній Раді деякі чоловіки знайшли дружин, а деякі навпаки розлучилися.

OBOZREVATEL розповідає про головних холостяків зі "Слуги народу" і про те, в яких місцях із ними можна познайомитися.

36-річний депутат народився в Бердянську, спочатку вчився в столиці України, а потім закінчив King's College London (Великобританія). У 2014 році став добровольцем Національної гвардії України. Чоловіків володіє земельною ділянкою під Києвом, квартирами в Бердянську та в столиці.

"Це і для мене складне питання (де познайомитися. – Ред.) Відсутність вільного часу, в який важко втиснути відпочинок, зустрічі з друзями, спортзал і книги, зменшує шанси на нові знайомства. Але я вірю у випадковості. Життя зводить людей у потрібний час і в потрібному місці. Так, я вже досить давно думаю про сім'ю, вже час", – відповів депутат OBOZREVATEL.

35-річний депутат родом із Чернігова, де і навчався на економіста. Працював молодшим науковим співробітником у Чернігівському державному інституті економіки й управління. В рідному місті має будинок, а у Києві винаймає квартиру. Його зарплата за минулий рік за основним місцем роботи становила 490 701 грн.

"Краще не гнатись у мрії за статусом, а більше орієнтуватись на людські риси. Бо статус тимчасовий, а стосунки потрібно будувати на все життя. Мрію зустріти свою людину, дівчину, яка надихатиме та з якою буде затишно. Такі речі зазвичай не плануються, скоріше, це питання долі або часу. А поки що зосереджений на роботі. Волію зробити щось по-справжньому гідне та значуще до того часу, коли буду думати, як назвати своїх дітлахів. Де можна мене зустріти? В наш час, мабуть, правильний шлях – Facebook. Наживо біля роботи, в спортклубі "Національний" або в затишному ресторанчику "Авокадо". Можливо, на конференціях, круглих столах або засіданнях", – розповів Гривко.

Депутат родом із Харківщини, у квітні йому виповниться 32 роки. Донедавна був одружений та має двох дітей – сина та доньку. З колишньою дружиною вже встиг розділити майно, від його продажу задекларував свою частину в розмірі 1 440 000 грн. Живе новоспечений холостяк на два міста, тому "упіймати" його для знайомства можна не лише у столиці. До того ж із його соцмереж зрозуміло, що проводити вільний час він більше любить у Харкові.

"Регулярно відвідую спортзал, Центральний парк відпочинку міста Харкова. Закінчив Харківський ліцей мистецтв – вмію грати на роялі та непогано співаю, це хобі", – розповів депутат для OBOZREVATEL.

Народився депутат у Києві, де і здобув освіту. У січні відсвяткував своє 30-річчя. Український борець греко-римського стилю у ваговій категорії до 85 кг має багато спортивних нагород, є призером Олімпійських ігор, чемпіоном світу і Європи. Задекларував квартиру в Києві, а також мамин будинок у передмісті. Має два автомобілі.

У своїх останніх інтерв'ю підкреслює, що готовий до сім'ї й дітей, але ще не зустрів свою дівчину. Також нардеп розповів, що, незважаючи на любов до спорту, не любить перекачаних дівчат.

Нардеп народився в м. Ухта в Росії. Закінчив Хмельницький національний університет та Національну академію державного управління при президентові України. Наразі 34-річний депутат неодружений. Ходять чутки, що в нього є дівчина. Має квартиру у Хмельницькому, а у столиці житло орендує.

Сам чоловік веде активне життя, тому його легко можна зустріти в публічних місцях. Хоча жаліється, що його впізнають і це є недоліком роботи. "Обмеження приватного життя (не подобається. – Ред.). Наприклад, таксисти впізнають, коли їдеш із нічного клубу, або в ресторанах прислуховуються до розмов", – розповів Жмеренецький.

Отже, деякі нардепи-холостяки відкрито заявляють, що готові до стосунків, сім'ї й дітей. Нам залишається лише спостерігати, чи зустрінуть вони свої половинки, де і коли.