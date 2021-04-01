Тищенка звинуватили в зриві довиборів на Прикарпатті: обшукував людей і просив стати на коліна. Відео

Громадський рух "Чесно" звинуватив народного депутата від партії "Слуга народу" Миколу Тищенка в зриві довиборів на Прикарпатті.

За словами представників організації, в ніч на 1 квітня на виборчій дільниці нардеп вимагав і вилучав у журналістів посвідчення, перевіряв їх достовірність, а також обшукував людей задля пошуку зброї. Відео інциденту опублікували на сторінці "Рух Чесно" в Facebook (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

Зазначається, що Тищенко звинувачував кандидата від партії "За майбутнє" Олександра Шевченка в сепаратизмі, вимагав вибачень і стати перед ним на коліна.

"До речі, Шевченка вирішили вилучити з ділянки, хоча він не реагував на провокації Тищенка, які, імовірно, були розраховані на те, щоб вивести кандидата з себе, і його таки вилучили", – йдеться в повідомленні.

Постанова про вилучення Шевченка. "Рух Чесно" в Facebook

Інцидент прокоментувала народна депутатка від "Слуги народу" Роксолана Підласа, яка була на місці подій. За її словами, вночі тривав тиск на членів комісії, однак з боку Шевченка.

"Уже почали звучати загрози життю і здоров'ю членів комісії. Комісія винесла два попередження кандидату і ухвалила рішення про позбавлення права присутності на засіданні всіх присутніх, крім ЗМІ", – заявила нардепка.

Вона зазначила, що на виборчу дільницю викликали поліцію, яка попросила всіх звільнити приміщення. Після чого голова комісії оголосив перерву до 11:00 1 квітня.

Скриншот. "Рух Чесно" в Facebook

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, у фракційному чаті "слуг народу" 31 березня було опубліковано інформацію про нібито "ножове поранення" нардепа Миколи Тищенка, яка виявилося фейком.