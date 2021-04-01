Тищенко обвинили в срыве довыборов на Прикарпатье: обыскивал людей и просил стать на колени. Видео

Общественное движение "Честно" обвинило народного депутата от партии "Слуга народа" Николая Тищенко в срыве довыборов на Прикарпатье.

По словам представителей организации, в ночь на 1 апреля на избирательном участке нардеп требовал и изымал у журналистов удостоверения, проверял их подлинность, а также обыскивал людей с целью поиска оружия. Видео инцидента опубликовали на странице "Движение Чесно" в Facebook (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

Отмечается, что Тищенко обвинял кандидата от партии "За майбутнє" Александра Шевченко в сепаратизме, требовал извинений и встать перед ним на колени.

"Кстати, Шевченко решили изъять из участка, хотя он не реагировал на провокации Тищенко, которые, предположительно, были рассчитаны на то, чтобы вывести кандидата из себя, и его таки изъяли", – говорится в сообщении.

Инцидент прокомментировала народный депутат от "Слуги народа" Роксолана Пидласа, которая была на месте событий. По ее словам, ночью продолжалось давление на членов комиссии, однако со стороны Шевченко.

"Уже начали звучать угрозы жизни и здоровью членов комиссии. Комиссия вынесла два предупреждения кандидату и приняла решение о лишении права присутствия на заседании всех присутствующих, кроме СМИ", – заявила нардеп.

Она отметила, что на избирательный участок вызвали полицию, которая попросила всех освободить помещение. После чего глава комиссии объявил перерыв до 11:00 1 апреля.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, во фракционном чате "слуг народа" 31 марта была опубликована информация о якобы "ножевом ранении" нардепа Николая Тищенко, которая оказалось фейком.