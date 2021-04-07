Тимошенко запропонувала 'Слузі народу' взаємовигідні умови коаліції

Партія "Батьківщина" буде готова створювати коаліцію зі "Слугою народу" лише за умови національного відродження країни, згортання всіх неефективних реформ і створення потужної урядової команди.

Так відповіла на запитання журналіста щодо можливої коаліції голова партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко під час пресконференції за результатами робочої поїздки до Дніпропетровської області.

"Існує два варіанти політичної поведінки в цій складній ситуації – піти в радикальну опозицію і трощити владу, але від цього легше людям не стане. Або переконати президента і його команду в тому, що зараз час для повного всеохопного єднання", – повідомила Тимошенко.

За її словами, "Батьківщина" не пристане на пропозицію створення коаліції "на будь-яких умовах заради посад". Лише за виконання трьох фундаментальних умов її команда готова стати поряд з владною та разом витягувати країну з важкого стану.

"Курс країни має бути змінений діаметрально – з зовнішнього управління на побудову сильної національної держави. Україна має повернути собі суб’єктність і стати на шлях відродження, а всі ресурси мають спрямовуватися на службу людям. Уряд має створюватися на надпартійній основі, треба збирати найсильніших і найфаховіших людей держави, щоб зробити виконавчу владу надсильною. А так звані реформи, як-то освітня, охорони здоров’я, земельні відносини, які впроваджувалися всі останні роки на замовлення ззовні, треба зупинити. Ми мусимо робити не так, як нам радять, а так, як роблять успішні держави", – переконана лідерка "Батьківщини".

Вона наполягає, що в ситуації, коли країна в стані війни, пандемії, падіння економіки, треба формувати найсильніший Кабмін. Зібрати його з профі найвищого рівня, з професійних вовкодавів і створити можливості для реалізації стратегії порятунку.

"Ми на кожний напрямок життя країни даємо лаконічні, чіткі й дуже дієві пропозиції. Якщо їх втілювати в життя, то матимемо результат не через три роки, а вже зараз", – заявила Тимошенко.