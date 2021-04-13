Тимошенко: ситуація в Україні зміниться, коли до влади прийдуть професіонали

Ситуація в Україні зміниться на краще лише тоді, коли до влади повернуться професіонали, а знизити тарифи можна швидко і відчутно за наявності політичної волі.

Про це під час виступу з трибуни парламенту заявила голова партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко. За її словами, представники партії "Слуга народу" у парламенті продемонстрували, що їх влаштовує усе, що стосується тарифів.

"В першій половині дня, коли розбазарювали сільськогосподарську землю, "слуги народу" голосували проти того, щоб хоч якось захистити її, їм треба, щоб вона була розпродана надійно, без будь-яких умов з боку держави. А друга половина дня – це наруга над очікуваннями людей щодо зниження тарифів. Все – пуста піарщина, дилетантизм і абсолютна відсутність будь-яких рішень для людей", – обурилася Тимошенко.

На її переконання, цифри в платіжках відображають реальне ставлення влади до громадян.

"Прості рішення існують. Наш законопроєкт №4680, який навіть не поставили в порядок денний, повертає людям систему, яка існувала 23 роки незалежності України, коли газ вітчизняного видобутку віддавався українцям і бюджетній сфері. Це було зруйновано у 2014 році, а зараз ця корупція тільки поглиблюється", – зауважила лідерка "Батьківщини".

Аналогічна ситуація, за її словами, склалася й на енергоринку, коли дешева атомна енергетика руйнується, забирається в людей і віддається корупційним структурам.

"Допоки при владі будуть корупціонери, невігласи і дилетанти, ми будемо мати високі тарифи, мізерні пенсії й зарплати, зруйновану охорону здоров’я. А коли повернуться люди, які розуміють, як управляти державою, ми матимемо європейську заможну країну з захищеними громадянами", – переконана Тимошенко.